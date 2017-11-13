Прокуратура завершила проверку массовой гибели нерпы на Байкале

В тушках мертвых байкальских нерп обнаружены антигены энтерита и гепатита. Об этом сообщила Западно-Байкальская природоохранная прокуратура по итогам проверки по факту массовой гибели тюленей.

Для анализа были взяты пробы у 14 погибших нерп, у 11 из них выявлен антиген энтерита, у двух – антиген парвовирусного гепатита. «По результатам химико-токсикологического исследования туш нерп и химических анализов проб воды, отобранных в местах массовой гибели, признаков химического загрязнения акватории озера Байкал и соответственно последующего отравления байкальской нерпы не установлено», – говорится на сайте прокуратуры. Вирус чумы плотоядных также не обнаружен.

Речь может идти о желудочно-кишечной инфекции. Выяснить точную причину гибели тюленей поможет молекулярно-генетический анализ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экспертов Лимнологического института.

Ранее специалисты предположили, что тюлени могли погибнуть от бескормицы. По результатам экспертизы, выяснилось, что в желудках мертвых нерп не было пищи в момент гибели.

Кроме того, проверки исключили причастность к случившемуся браконьеров. На тушках животных не обнаружили повреждений, например, огнестрельных ранений или травм от браконьерских сетей.

В общей сложности в конце октября на берегах Байкала обнаружили 141 погибшего тюленя. Примечательно, что все мертвые животные взрослые и упитанные, большая часть из них – беременные самки.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 13.11.17

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