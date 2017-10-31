На Байкале продолжают массово гибнуть нерпы, обнаружено 132 туши

На берегах озера Байкал продолжают находить погибших тюленей. К данному моменту обнаружено 132 мертвых нерпы. Анализы исключили вспышку чумы плотоядных, но точная причина массового вымирания животных пока не установлена.

В октябре зафиксированы три случая гибели байкальских нерп. В Иркутской области и Бурятии ранее обнаружили более 70 трупов животных, в последние дни число погибших увеличилось до 132, передает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Мертвых нерп выбросило на берег возле поселка Мурино и между селами Порт Байкал и Култук в Слюдянском районе Иркутской области, а также в Кабанском районе Бурятии. Туши животных находят местные жители и туристы.

Причины массовой гибели нерп остаются невыясненными. К расследованию подключились специалисты Росрыболовства, Росприроднадзора, Россельхознадзора, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и Лимнологический институт СО РАН. Туши мертвых тюленей отправлены на экспертизу в региональные службы ветеринарии. Кроме того, проверку проводит Западно-Байкальская природоохранная прокуратура.

«Представители прокуратуры вместе со специалистами из других ведомств обследуют побережье, чтобы выявить всех погибших животных и собрать материал для определения причин гибели. Так, будут взяты пробы воды в местах обнаружения туш нерп, чтобы исследовать ее химический состав на предмет наличия отравляющих веществ, которые могут иметь как антропогенное, так и тектоническое происхождение», – рассказал представитель прокуратуры.

Первые результаты анализа проб, взятых с тел погибших тюленей, не прояснили ситуацию. Исследование показало, что нерпы умерли от остановки сердца. Инфекции выявлено не было, в частности, экспертиза установила отсутствие вируса чумы плотоядных, который стал причиной массовой гибели байкальской нерпы в 1980-х годах.

В региональном управлении Росприроднадзора сообщили, что не рассматривают причастность браконьеров. Поэтому основной версией является природная причина – например, гибель во время шторма.

Сейчас производится забор проб воды, изучением которых займется Центр лабораторных анализов и технических измерений по Восточно-Сибирскому региону. Кроме того, причину смерти тюленей, возможно, установит генетический анализ, который позволит выявить РНК опасных вирусов.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 31.10.17

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