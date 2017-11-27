Театр Армена Джигарханяна и полиция ищут распространителей слухов о смерти артиста

В Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна опровергли сообщения о смерти руководителя театра, назвав их ложными. Об этом говорится в заявлении руководителя отдела внешних связей культурного учреждения Таира Бронштейна, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

По словам Бронштейна, появившиеся сообщения о кончине Джигарханяна – «это новый информационный вброс с целью подорвать здоровье Армена Борисовича».

Глава отдела внешних связей театра также сообщил, что в настоящее время «ведутся мероприятия по выявлению этого очерняющего источника и автора «информационной войны» совместно с правоохранительными органами РФ». Он добавил, что «Армен Борисович жив, и все деяния этих предателей собственной морали, души и совести будут найдены и переданы в руки закона».

Бронштейн попросил редакторов СМИ «остановить хаос и препятствовать направленному информационному вирусу против народного артиста СССР Армена Джигарханяна» и помочь в установлении личности авторов вбросов о руководителе театра при наличии соответствующей информации.

Как сообщал «Новый День», в минувший четверг, 23 ноября, в СМИ появилась информация о том, что Джигарханян был экстренно госпитализирован: из-за обострившейся болезни у него якобы отказали ноги. Однако близкие друзья легендарного актера и режиссера опровергли эти сведения. Отмечалось, что информация о госпитализации артиста была распространена в ходе «фейковой войны», которую ведет против мужа Виталина Цимбалюк-Романовская.

Джигарханян оказался в центре семейного скандала в октябре. В телэфире одной из программ он заявил, что жена из его кармана «забирала деньги», а также сообщил, что они «давно не устраивают» друг друга.

10 октября Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая «причинила ему много боли». Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра Джигарханяна, уволилась по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

Также сообщалось, что Джигарханян лишился жилья в Москве – владелицей квартир стала его супруга, но та это отрицает.

В конце октября Джигарханян подал заявление в полицию о том, что в период с 1 по 10 октября находившийся на территории театра неизвестный похитил его паспорт. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). 15 ноября после обнаружения в его кабинете в театре подслушивающей аппаратуры, было возбуждено о возбуждении уголовного дела по ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений»).

Сегодня стало известно, что мировой судебный участок 202 района Кунцево принял решение о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Расторжение брака прошло на закрытом судебном заседании по ходатайству юристов Джигарханяна, передает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря Кунцевского района суда столицы Дарью Галкину. Адвокат режиссера Евгений Парфенов, в совю очередь, отметил, что совместно нажитого имущества у супругов не было и все числится за Цымбалюк-Романовской. Напомним, брак был заключен 25 февраля 2016 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.17

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