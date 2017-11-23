«Фейковая война» против Джигарханяна: ноги – в порядке, актер уехал в пансионат

Близкие друзья легендарного актера и режиссера Армена Джигарханяна опровергли информацию о его экстренной госпитализации. По словам друга и опекуна Джигарханяна Артура Согомоняна, актер сейчас находится в пансионе.

«Это очередная ложь (госпитализация). Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо!» – цитирует Согомоняна РИА «Новости».

Как уточняет «Московский комсомолец», информация о госпитализации артиста была распространена в ходе «фейковой войны», которую ведет против мужа Виталина Цимбалюк-Романовская.

Согомонян подчеркнул, что пресс-секретарь театра Наталья Корнеева, распространившая информацию о госпитализации Джигарханяна, не имела права говорить от имени театра, так как она фактически уже не занимает эту должность – приказ об ее увольнении уже подписан.

«Армен Борисович чувствует себя довольно хорошо, лучше, чем раньше, он просто устал от шумихи вокруг его имени. Поэтому решил немного отдохнуть. Вчера утром мы отвезли его в один из московских пансионатов, – заверил Согомонян и подчеркнул, что заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Клевета» уже написано.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Джигарханян был экстренно госпитализирован. Из-за обострившейся болезни у него якобы отказали ноги.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в октябре Джигарханян оказался в центре семейного скандала. В телевизионном эфире одной из программ он заявил, что жена из его кармана «забирала деньги», а также сообщил, что они «давно не устраивают» друг друга.

10 октября Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая «причинила ему много боли». Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра Джигарханяна, уволилась по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

Сообщалось, что Джигарханян лишился жилья в Москве – владелицей квартир стала его супруга, однако та это отрицает.

В конце октября Джигарханян подал заявление в полицию о том, что в период с 1 по 10 октября находившийся на территории театра неизвестный похитил его паспорт. Столичная полиция возбудила уголовное дело по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

15 ноября после обнаружения в его кабинете в театре подслушивающей аппаратуры, было возбуждено о возбуждении уголовного дела по ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.11.17

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