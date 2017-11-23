Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии

В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализирован народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян. Об этом сообщила пресс-секретарь театра Наталия Корнеева.

«У него на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков», – цитируют Корнееву «Дни.ру». Представитель театра также отметила, что пока врачи пока опасаются делать прогнозы о состоянии артиста.

Сообщается также, что из-за болезни актер должен был соблюдать строжайшую диету. Но по словам его третьей жены Виталины Цимбалюк-Романовской, с которой он пытается развестись, Джиграханян в последнее время жил «в театре в антисанитарных условиях» без необходимого медицинского присмотра.

«Из-за тяжелой формы сахарного диабета, под воздействием стресса и скотских условий, в которых он вынужден теперь проживать, Армен Борисович, скорее всего, не в состоянии дать себе отчет в том, что с ним произошло, и нуждается в помощи и спасении», – сказала Цымбалюк-Романовская.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Джигарханян в октябре оказался в центре семейного скандала. В телевизионном эфире одной из программ он заявил, что жена из его кармана «забирала деньги», а также сообщил, что они «давно не устраивают» друг друга.

10 октября Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая «причинила ему много боли». Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра Джигарханяна, уволилась по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

Сообщалось, что Джигарханян лишился жилья в Москве – владелицей квартир стала его супруга, однако та это отрицает.

В конце октября Джигарханян подал заявление в полицию о том, что в период с 1 по 10 октября находившийся на территории театра неизвестный похитил его паспорт. Столичная полиция возбудила уголовное дело по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

15 ноября после обнаружения в его кабинете в театре подслушивающей аппаратуры, было возбуждено о возбуждении уголовного дела по ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.11.17

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