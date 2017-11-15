российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 ноября 2017, 17:03 мск

Москва

, ,

  1. Москва
  2. 15 Ноябрь 2017

СМИ: Армен Джигарханян был под «прослушкой» – возбуждено уголовное дело

СМИ: Армен Джигарханян был под «прослушкой» – возбуждено уголовное дело
Фото: Facebook театра под руководством Армена Джигарханяна

В Москве возбуждено уголовное дело о вмешательстве в личную жизнь знаменитого актера Армена Джигарханяна после обнаружения в его кабинете в театре подслушивающей аппаратуры, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений). При этом следствие пока не определило фигурантов, которым может быть предъявлено обвинение.

Известно, что накануне в рамках расследования следователи провели следственные действия в квартирах жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее представителя Ирины Мазур.

Как сообщал «Новый День», в конце октября Джигарханян подал заявление в полицию о том, что в период с 1 по 10 октября находившийся на территории театра неизвестный похитил его российский паспорт. Столичная полиция возбудила уголовное дело по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.11.17

Васильева: соцсети сделали российских детей косноязычными. / В Москве раскрыта крупная почтовая афера. / В крови погибшей в Китае пермской модели нашли ядовитое вещество. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Легендарный актер Армен Джигарханян надеется развестись в «закрытом режиме»

Обыски в театре Джигарханяна: полиция ищет паспорт артиста

Метки / ЧП в Москве

В Москве раскрыта крупная почтовая афера

В Москве 19-летняя девушка оказалась причастна к жестокому убийству матери

Обезврежена крупная «азартная» группировка с полицейской «крышей»

ФСБ задержала в московском регионе 69 экстремистов

В Москве задержаны подозреваемые в краже 32 млн рублей у телеведущего Пиманова

В Москве пресечена деятельность террористической ячейки

В Москве мошенник под видом продавца иномарок украл более 27 млн

В Москве столкнулись школьный автобус и «скорая»: ранены 7 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Культура, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров

Москва, все новости

Покупатели жилья в Подмосковье стали ориентироваться на малометражки

Выборы /

В Кремле определились со схемой выдвижения Путина на новый срок

Дмитрий Медведев пошутил о своём участии в президентских выборах

Общество /

Стали известны подробности второго развода главы «Роснефти» Игоря Сечина

СКР возбудил дело об убийстве девушки со связанными ногами

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости