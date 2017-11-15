СМИ: Армен Джигарханян был под «прослушкой» – возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело о вмешательстве в личную жизнь знаменитого актера Армена Джигарханяна после обнаружения в его кабинете в театре подслушивающей аппаратуры, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений). При этом следствие пока не определило фигурантов, которым может быть предъявлено обвинение.

Известно, что накануне в рамках расследования следователи провели следственные действия в квартирах жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее представителя Ирины Мазур.

Как сообщал «Новый День», в конце октября Джигарханян подал заявление в полицию о том, что в период с 1 по 10 октября находившийся на территории театра неизвестный похитил его российский паспорт. Столичная полиция возбудила уголовное дело по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

Москва, Светлана Антонова

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