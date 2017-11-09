Легендарный актер Армен Джигарханян надеется развестись в «закрытом режиме»

Скандал вокруг развода знаменитого актера и режиссера Армена Джигарханяна набирает обороты. О подробностях бракоразводного процесса рассказал его адвокат Евгений Парфенов.

Сегодня в суде прошла беседа со сторонами по бракоразводному процессу Джигарханяна. Представители артиста подали ходатайство о том, чтобы заседания проходили в закрытом режиме, пишет «Московский Комсомолец».

По словам Парфенова, решение по данному вопросу будет принято в конце ноября. Он также отметил, что в настоящий момент вопрос о разделе имущества не ставится.

Кроме прочего, адвокат сообщил, что обе стороны отказались от примирительной процедуры, которую предложил суд.

Официальной причиной развода Джигарханяна с его супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской обозначены «личные мотивы», которые артист не хочет открывать широкой общественности.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Джигарханян в октябре оказался в центре семейного скандала. В телевизионном эфире одной из программ он заявил, что жена из его кармана «забирала деньги», а также сообщил, что они «давно не устраивают» друг друга.

10 октября Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая «причинила ему много боли». Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра Джигарханяна, уволилась по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

Сообщалось, что Джигарханян лишился жилья в Москве – владелицей квартир стала его супруга, однако та это отрицает.

На минувшей неделе Джигарханян обратился в департамент культуры Москвы с официальным прошением оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».

Как уточняет «Комсомольская правда», за время директорства Цымбалюк-Романовской в театре за границу в офшоры было выведено порядка 80 млн рублей.

«Деньги, выделявшиеся Драматическому театру Армена Джигарханяна из госбюджета, поступали в банк, а оттуда отправлялись по платежам на различные закупки. Часть закупок осуществлялась в реальности, часть – только по бумагам. Уходили деньги в открытые в офшорах фирмы. Банковская документация по всем договорам и закупкам изъята и отправлена на экспертизу», – сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

По некоторой информации, Цимбалюк уехала из России на Украину и находится сейчас в больнице. Мать супруги артиста заявила, что ее дочь уехала, опасаясь преследования.

Напомним. Это не первый раз, когда Джигарханян оказывается в центре семейного скандала. В 2015 года он развелся со второй женой – Татьяной Власовой после 48 лет совместной жизни.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.11.17

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