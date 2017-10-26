Обыски в театре Джигарханяна: полиция ищет паспорт артиста

Сотрудники полиции инициировали обыск в московском театре знаменитого актера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Оперативники изымают документацию в бухгалтерии, которая может иметь отношения к похищению паспорта артиста и возможным финансовым махинациям.

В здании с сотрудниками правоохранительными органами находится и сам Джигарханян. Артисты театра к следственным действиям не привлекаются. Актриса театра Ирина Лясковец, комментируя ситуацию телеканалу «360», отметила, что театральная жизнь идет своим чередом. «Спокойно репетируем, все нормально», – сказала она и добавила, что артисты не вмешиваются в конфликт руководителя театра с его женой.

Джигарханян оказался в центре скандала из-за разлада в семье – конфликта с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, руководившей театром. В эфире программы «Прямой эфир» он заявил, что жена из его кармана «забирала деньги», а также сообщил, что они «давно не устраивают» друг друга.

Также стало известно об отставке Виталины с поста директора театра и намерении супругов развестись. Сообщалось, что пока Джигарханян находился в больнице, он лишился жилья в Москве – владелицей квартир стала его супруга.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.10.17

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