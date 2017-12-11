Начался суд над бандой во главе с экс-губернатором Коми

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы стартовали предварительные слушания по уголовному делу банды бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемой в коррупционных и экономических преступлениях, отмывании денег. Перед судом предстанут 14 членов группировки во главе с самим бывшем руководителем региона, сообщает Следственный комитет РФ. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в организации и участии в преступном сообществе, легализации незаконно полученных денежных средств, взяточничестве и мошенничестве. Эта криминальная банда причинила ущерб республике на сумму 4,5 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, преступное сообщество действовало с 2006 года. Им руководили бывшие руководители Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, экс-советники Гайзера Александр Зарубин и Валерий Веселов, а также его заместитель Александр Чернов.

СКР полагает, что руководители и участники банды совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона или установление контроля над ними с целью незаконного обогащения. К примеру, в 2010 году по их замыслу была проведена приватизация ГУП «Птицефабрика Зеленская», однако впоследствии в результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников преступного сообщества, акции этого предприятия оказались в собственности подконтрольного им юридического лица. Чтобы легализовать дивиденды акционерного общества на сумму порядка 1 млрд рублей участники группировки провели ряд сделок с этими деньгами. Также на счету банды, по версии следствия, хищение денежных средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». В итоге Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей. При этом отмечается, что следствие приняло меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовало имущество на указанную сумму.

Кроме того, следствие выявило несколько фактов получения взяток членами преступного сообщества. В 2013 году они получили от бизнесмена Е.Самойлова в качестве взятки за общее покровительство две 25-процентные доли стоимостью 160 млн рублей в уставном капитале ООО «Автоцентр». Затем эти доли были переоформлены на подконтрольное Чернову ООО «Отель-Сервис» и таким образом легализованы.

В 2008 году Гайзер, по данным следствия, способствовал назначению А.Сердитова директором ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ», и за это он и его сообщники в период с 2009 по 2015 годы получили взятки от Сердитова и последующего директора ЛВЗ Тяпкина взяток на 37,5 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве, легализации преступных доходов и взяточничестве. Владимир Торлопов возглавлял Коми в 2002-2010 годах. Гайзер во время второго срока Торлопова считался его соратником. По некоторым данным, костяк ОПС формировался именно в бытность Торлопова главой республики. Гайзер, возглавив регион, выдвинул Торлопова в Совет Федерации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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