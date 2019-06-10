Экс-губернатор Коми Гайзер получил 11 лет «строгача»

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда. Кроме того, ему назначен штраф в 160 млн рублей. Суд признал экс-главу республики виновным в мошенничестве, но оправдал по статье о создании и участии в организованном преступном сообществе.

Прокурор попросил суд приговорить Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима, а также штрафу в 500 млн рублей, а также лишить его права занимать должности на государственной службе на пять лет, напоминает РБК.

Как писал «Новый День», Гайзера арестовали в 2015 году по обвинению в организации преступного сообщества для завладения государственным имуществом. В ноябре 2017 года Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Государственного совета Коми Игоря Ковзеля, республиканского сенатора Владимира Торлопова и других лиц. Всего по «делу Гайзера» проходят 19 человек.

По версии следствия, начиная с 2006 года, злоумышленники нанесло государству ущерб в размере 4,5 млрд рублей. По версии прокуратуры, главой и организатором преступного сообщества является бывший гендиректор компании «Ренова» Александра Зарубина, который уехал за рубеж. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин отправил Гайзера в отставку в связи с утратой доверия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.19

Водитель легковушки избил женщину – водителя автобуса головой об асфальт. / На Сахалине обнаружили труп бывшего мэра Шахтерска. / 13 июня экс-начальник СвЖД Миронов будет освобожден из-под домашнего ареста из-за ошибки следователей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»