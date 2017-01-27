Экс-глава Коми и его «команда» натворили дел на 3,5 млрд рублей

Публикации за 27.01.17

Следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела о криминальной группировке в Коми во главе с экс-губернатором Вячеславом Гайзером. Как сообщила сегодня пресс-служба ведомства, это преступное сообщество причинило ущерб республике на сумму 3,5 млрд рублей.

В СКР отметили, что уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Коми под руководством Гайзера, выделены в отдельное производство. В зависимости от роли каждого – им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210, 159, пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч.6 ст.290 УК РФ (организация и участие с преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки).

По данным следствия, преступное сообщество в республике было создано в 2006 году. Им руководили экс руководители Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, бывшие советники Гайзера Александр Зарубин и Валерий Веселов, а также его заместитель Александр Чернов.

Как считает СКР, руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона, либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения. Например, в 2010 году ими была организована приватизация ГУП «Птицефабрика Зеленская». В последующем в результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников сообщества, акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. В целях легализации дивидендов акционерного общества на сумму порядка 1 млрд рублей соучастники провели ряд сделок с этими деньгами. Кроме того, обвиняемые совершили умышленные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов».

В итоге республике Коми был причинен ущерб на сумму 3,5 млрд рублей. Как отмечает ведомство, следствием приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовано имущество на сумму 3,5 млрд рублей.

Наряду с этим следствием установлен ряд фактов получения взяток участниками сообщества. В 2013 году они получили от предпринимателя Е.Самойлова в качестве взятки за общее покровительство две 25-процентные доли стоимостью 160 млн рублей в уставном капитале ООО «Автоцентр». Впоследствии эти доли были переоформлены на подконтрольное Чернову юридическое лицо ООО «Отель-Сервис» и таким образом легализованы.

В 2008 году Гайзер способствовал назначению А.Сердитова директором ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ». В обмен на это он и его сообщники в период с 2009 по 2015 годы получили в качестве взяток от Сердитова 37,5 млн рублей.

Обвиняемые вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Кроме того, с двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, они дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили других соучастников.

Как отмечает СКР, длительный срок расследования уголовного дела связан с учетом объема дела, давности и тяжести преступлений, длительного периода их совершения и межрегионального характера преступной деятельности сообщества, количества фигурантов и необходимости проведения сложных экспертных исследований.

«В настоящее время следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности соучастников, а также местонахождение лиц, которые скрылись от правоохранительных органов и находятся в розыске. Расследование по основному уголовному делу продолжается», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Анастасия Смирнова

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