Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Гайзеру

Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, получившему 11 лет колонии за коррупцию. «Подано апелляционное представление», – говорится в карточке дела на сайте Мосгорсуда. 18 июня апелляционную жалобу на данный срок подавала защита Гайзера, требующая вынести оправдательный приговор.

Как писал «Новый День», 10 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и штрафу в 160 млн рублей по делу о мошенничестве. В марте гособвинение просило о сроке в 21 год и штрафе в 500 млн рублей. Однако суд признал Гайзера виновным только в мошенничестве, оправдав по обвинению в создании преступного сообщества.

Гайзер, экс-глава республики Коми в 2010 – 2015 гг. и член высшего политсовета «Единой России», был арестован в сентябре 2015 года по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. По данным следствия, с 2006 года преступное сообщество нанесло ущерб региональному бюджету на 4,5 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.06.19

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