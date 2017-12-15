Замглавы Росимущества арестовали по подозрению в хищении 150 млн рублей

В Москве задержана заместитель главы Росимущества Елена Паткина, которая отвечала за земельные отношения всей России. Чиновницу подозревают в хищениях 150 млн рублей со счетов ее ведомства. Предполагается, что Паткина вывела деньги через подставные фирмы. Тем временем, в Росимуществе уверены, что их сотрудница находится на больничном.

Арестовали 50-летнюю Елену Паткину 10 декабря на Казанском вокзале в Москве. Женщина вернулась из Татарстана, куда уехала 22 ноября, взяв отпуск по болезни, пишет «Коммерсант». В это время правоохранители провели обыски по 15 адресам, в том числе в офисе Росимущества в Никольском переулке.

Обыски в ведомстве проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. О том, что действующие и бывшие сотрудники Росимущества могут быть причастны к хищениям, следствию удалось узнать после того, как в конце прошлого года удалось задержать крупного московского обнальщика Андрея Южакова. На него было зарегистрировано два десятка фирм, которые не вели никакой деятельности, но через них проходили сотни миллионов рублей.

Услугами Южакова пользовались и сотрудники территориального управления Росимущества по Московской области, главой которого была Елена Паткина с 2014 по 2017 год. Должность замглавы ведомства она получила 1 июня. По версии следствия, в схемы обналичивания запускали деньги с так называемого балансового счета, средства на этом депозите высокопоставленные сотрудники между собой называли «бесхозными».

Сначала в рамках этого дела были задержаны экс-бухгалтеры областного управления Росимущества Наталья Нугаева и Марина Чичерина. Первая была отпущена под домашний арест, а вторую отправили в СИЗО. Возможно, именно Нугаева указала на Паткину, которую следствие считает организатором хищений в размере как минимум 150 млн рублей.

В свою очередь советник главы Росимущества Денис Лазарев заявил, что Паткина находится на больничном, и ни о каком уголовном расследовании в отношении нее ему неизвестно.

Стоит отметить, что почти десять лет Елена Паткина возглавляла управление Росимущества по Республике Татарстан. Ее имя СМИ не раз связывали с многочисленными нарушениями при приватизации государственной недвижимости. В 2014 году даже было возбуждено уголовное дело, однако через год расследование закрыли, так как обвиняемый не был установлен.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.12.17

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