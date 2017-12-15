В Генпрокуратуре назвали самое коррумпированное ведомство среди силовиков

В 2017 году больше всего коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов совершили сотрудники ОВД. Об этом рассказал первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман в ходе заседания в Генеральной прокуратуре.

По его словам, за девять месяцев текущего года в правоохранительных органах выявлено порядка 1,3 тыс. коррупционеров. Большинство из них (729) – сотрудники органов внутренних дел, 191 – сотрудники ФСИН, 174 – судебные приставы, 70 – работники таможенных органов, 57 – служащие Росгвардии.

«Если общее число зарегистрированных коррупционных преступлений постепенно снижается, то количество таких деяний, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, растет из года в год», – подчеркнул заместитель генпрокурора. Он также заявил, что несколько случаев коррупции в правоохранительной системе способны перечеркнуть все совместные усилия и подорвать доверие к этой работе в глазах общества.

«В этой связи полагаю, что службам собственной безопасности правоохранительных органов следует использовать все имеющиеся рычаги для снижения и профилактики коррупции в собственных рядах», – приводит РИА «Новости» слова Буксмана.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.17

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