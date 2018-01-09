Бывший вологодский вице-губернатор пойдет под суд за взятки на 17 млн рублей

Бывший замгубернатора Вологодской области Николай Гуслинский предстанет перед судом за получение взяток на сумму 17 млн рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в 2012-2016 годах чиновник получил крупную взятку несколькими частями за помощь в предоставлении займов компании «Вологодская ягода» на реализацию коммерческих проектов. Так, чиновнику преподнесли трехкомнатную квартиру общей площадью 114 квадратных метров стоимостью почти 6,2 млн рублей, автомобиль BMW X3, гаражный бокс, предметы мебели, интерьера и бытовую технику. Кроме того, по мнению следователей, частью взятки стало и финансирование строительства жилого дома и хозяйственных построек на земельных участках в Вытегорском районе, принадлежащих родственнице обвиняемого, на сумму не менее 8 млн 804 тыс. рублей, а также оплата ремонта квартиры в Вологде и гаражного бокса на сумму 310 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма взятки составила не менее 17 млн рублей.

В начале декабря прошлого года суд изменил меру пресечения для экс-чиновника с заключения под стражу на домашний арест.

Вологда, служба информации РИА «Новый День»

Вологда. Другие новости 09.01.18

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