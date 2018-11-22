Бывший замгубернатора Вологодчины получил 8 лет «строгача» и штраф в 84,7 млн рублей

В Вологодской области суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора. Как сообщили в пресс-службе СКР, экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Установлено, что в 2012-2016 годах подсудимый, используя служебное положение, способствовал положительному решению вопросов предоставления кредитными организациями для ООО «Вологодская ягода» заемных денежных средств на реализацию коммерческих проектов, в том числе принятию решений о предоставлении организации субсидий на сумму 270,7 млн рублей для возмещение части затрат на строительство.

За указанные действия бывший чиновник получил взятку в виде квартиры, гаражного бокса, автомобиля, предметов мебели и других ценностей на общую сумму более 16,9 млн рублей, что является особо крупным размером.

Бывший чиновник приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 84,7 млн рублей. Также принято решение о конфискации его имущества и денежных средств в эквиваленте взятки на сумму 16,9 млн рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Вологда, Иван Гридин

Вологда. Другие новости 22.11.18

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