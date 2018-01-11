Скандал с вип-камерами стоил должности замначальнику «Матросской тишины» Еще трое сотрудников изолятора наказаны

Заместитель начальника столичного следственного изолятора «Матросская тишина» лишился должности после скандала с вип-камерами для привилегированных заключенных, о которых ранее сообщили правозащитники. Еще троих сотрудников оперативного отдела СИЗО привлекли к «строгой дисциплинарной ответственности». Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

Данные кадровые решения приняты по итогам одной из проверок, инициированных директором службы исполнения наказаний в конце прошлого года после появления в СМИ информации об элитных камерах для вип-заключенных. Отмечается, что все материалы по обнаруженным нарушениям переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В середине декабря газета «Московский комсомолец» сообщила, что правозащитники обнаружили в «Матросской тишине» вип-номера с элементами роскоши и «камеры ужаса» для бедных, где заключенные «живут хуже, чем бомжи в подвале». Согласно этим данным, в одном из корпусов люди спят на бетонном полу, в антисанитарии, жуткой тесноте и духоте. При этом в другом корпусе, в частности, в камере №275, можно даже «играть в футбол» – есть два больших окна, огромный телевизор с пультом, холодильник с деликатесами, кровати застелены белоснежным бельем, туалет с вытяжкой, подвесным унитазом стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей. По данным зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, в вип-камерах содержались подозреваемые в мошенничестве.

ФСИН после обнародования этих сведений решила проверить условия содержания заключенных. Свою проверку провела московская прокуратура. По ее итогам надзорное ведомство накануне потребовало привлечь к уголовной ответственности сотрудников изолятора по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), сообщал «Интерфакс». Начальнику управления ФСИН РФ по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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