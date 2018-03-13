СКР не нашел криминала в VIP-камерах «Матросской тишины»

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела о коррупции в отношении руководства и сотрудников в СИЗО-1 «Матросская тишина» после скандала с VIP-камерами для арестантов. Об этом говорится в постановлении СКР, которое цитирует «Интерфакс».

Сообщается, что в ходе проверки, ведомство тщательно изучило договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте камер, передает «Интерфакс».

Информация о получении сотрудниками ФСИН денежных средств за нахождение в отремонтированных камерах не была подтверждена.

«Какого-либо избирательного подхода в данном случае к следственно-арестованным, подозреваемым, обвиняемым и осужденным, со стороны администрации не выявлено», – говорится в постановлении СКР.

Кроме этого опровергнута информация, что некоторым заключенным позволялось без конвоя передвигаться по изолятору и пользоваться другими привилегиями. Так, подследственный Дионисий Золотов в ходе допроса заявил, что принимал участие в ремонте камер на основании ст. 27 ФЗ («О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях»), согласно которой подозреваемые и обвиняемые могут с их согласия быть привлечены к труду на территории СИЗО.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в середине декабря СМИ опубликовали информацию о том, что правозащитники обнаружили в «Матросской тишине» роскошные VIP-номера и «камеры ужаса» для бедных, где заключенные «живут хуже, чем бомжи в подвале». Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. В «Матросской тишине» начались проверки.

В результате был уволен заместитель начальника изолятора, еще троих сотрудников оперативного отдела СИЗО были привлечены к «строгой дисциплинарной ответственности», начальнику управления ФСИН РФ по Москве было внесено два представления об устранении выявленных нарушений.

По ее итогам прокурорской проверки надзорное ведомство требовало привлечь к уголовной ответственности сотрудников изолятора по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.03.18

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