Вип-камеры в «Матросской тишине»: прокуратура организовала проверку

Московская прокуратура проверит следственный изолятор «Матросская тишина» на наличие так называемых вип-камер, о которых узнали правозащитники. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В связи с распространением в средствах массовой информации сведений о возможных нарушениях законодательства прокуратура города Москвы организовала проведение проверки соблюдения требований Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве», – говорится в сообщении.

В ходе проверки планируется изучить обстоятельства, изложенные в публикациях, и дать оценка законности действий должностных лиц. В ведомстве обещают «при наличии оснований» незамедлительно принять меры прокурорского реагирования.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что правозащитники обнаружили в «Матросской тишине» вип-номера с элементами роскоши и «камеры ужаса» для бедных, где заключенные «живут хуже, чем бомжи в подвале». Согласно этим данным, в одном из корпусов люди спят на бетонном полу, в антисанитарии, жуткой тесноте и духоте. При этом в другом корпусе, в частности, в камере №275, можно даже «гонять в футбол» – есть два больших окна, огромный телевизор с пультом, холодильник с деликатесами, кровати застелены белоснежным бельем, туалет с вытяжкой, подвесным унитазом стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.12.17

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