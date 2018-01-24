«Это наше Северное море»: китайцы приватизируют Байкал Местные жители жалуются Путину на китайскую экспансию

Жители прибрежных районов Байкала жалуются на засилье китайцев. Причем на байкальские берега «понаехали» не только богатые туристы из соседней страны, но и предприниматели из Поднебесной, которые надолго остаются в России, чтобы построить свой бизнес, пишет «Лента.ру».

По информации думы Листвянского муниципального образования, китайские бизнесмены выкупили не менее 27 земельных участков на берегу Байкала в поселке Листвянка. Приезжие из КНР застраивают территории непрезентабельными гостиницами для своих соотечественников и портят первозданный облик прибрежной зоны.

Местные жители поговаривают, что китайцы хотят восстановить «историческую справедливость» и забрать себе Байкал. По их словам, китайские гиды во время экскурсий на байкальской земле рассказывают согражданам, что Байкал временно принадлежит России.

«Впервые я услышал о том, что китайские гиды и экскурсоводы называют Байкал «Северным китайским морем», а большую часть Сибири – «исконной китайской территорией», год назад от моих друзей, работающих в местных музеях. Некоторые из них знают китайский язык в достаточной степени, чтобы оценить реплики китайских гидов», – поведал основатель «Театра авторской песни на Байкале» Евгений Кравкль.

Местные активисты выступили с обращением к президенту России с просьбой запретить продажу участков на берегу Байкала иностранцам в центральной экологической зоне и запретить массовую застройку территорий на побережье.

Кроме того, на платформе Change.org появилась петиция против скупки земель на Байкале гражданами Китая. Обращение набрало около 66 тысяч подписей. В петиции говорится, что 10% поселковой земли принадлежит китайцам. Если так пойдет и дальше, то уже через 5-10 лет старинный поселок превратится в одну из китайских провинций. Также отмечается, что вся Листвянка обклеена объявлениями на китайском и корейском языках о «распродаже мускуса и других природных даров».

Добавим, в сентябре прошлого года жители Листвянки обратились к региональным и местным властям, общественникам и депутатам с просьбой разобраться с экологическими угрозами, появившимися в результате строительства ряда крупных объектов на первой линии озера Байкал. В первую очередь люди обеспокоены отсутствием подключения зданий к канализационным системам, сообщает irkutskmedia.ru. Кроме того, граждане заявляют, что некоторые объекты возводятся там, где до воды менее 15-ти метров. Заявители указывают на то, что формально данные участки принадлежат россиянам, а неформально – гражданам Китая.

По данным депутата Госдумы Николая Николаева, судебные разбирательства по поводу незаконных стройплощадок на побережье Байкала ни к чему не привели. Парламентарий заявил, что строительство в Листвянке продолжается, несмотря на вердикт суда.

Ранее прокуратура Иркутской области признала незаконным строительство объектов, начатое гражданами Китая на двух участках в поселке Листвянка.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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