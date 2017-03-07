Китайцы замахнулись на Байкал / В КНР задумали построить трубу для перекачки байкальской воды

Публикации за 07.03.17

В Китае хотят построить 1000-километровый трубопровод от российского озера Байкал для снабжения пресной водой страдающую от засухи провинцию Ганьсу на западе КНР. Такой проект инициировали власти города Ланьчжоу – столицы провинции Ганьсу, сообщает Guardian.

Китайские СМИ отмечают, что труба от Байкала смогла бы удовлетворить потребности населения в засушливой провинции Ганьсу, где выпадает в год 380 мм осадков.

Трубопровод собираются тянуть от юго-западной оконечности Байкала, через Монголию и горный переход Хэси, соединяющий Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР с внутренними китайскими провинциями, до Ланьчжоу, сообщает «Финмаркет».

Один из разработчиков данного проекта, академик Ли Лоли заявил, что после решения технических вопросов необходимо собраться дипломатам, чтобы договориться о том, «каким образом каждая сторона смогла бы получить выгоду от подобного международного сотрудничества».

Ранее стало известно о проекте китайской компании по экспорту в Поднебесную байкальской воды. Федеральное агентство по водным ресурсам выделило бизнесменам из КНР квоту на добычу до 3,5 млн кубометров воды. Пекинские инвесторы рассчитывают за счет байкальской воды выйти в лидеры на китайском рынке питьевой воды. Товарный знак «Колодец Земли» уже зарегистрирован на китайском и английском языках в 12 странах.

Соглашение о продаже воды Байкала КНР было заключено пекинскими предпринимателями и правительством Бурятии еще весной 2015 года, буквально через пару месяцев после того, как крупнейшее в мире пресноводное озеро начало рекордно мелеть. Однако это обстоятельство не стало препятствием для проекта. Власти Бурятии утверждают, что забор воды на продажу в КНР в заявленных инвесторами объемах не нанесет ущерба экологии края.

На этом бурятские власти не остановились – в прошлом году тогдашний глава Бурятии Вячеслав Наговицын выступил с предложением самим продавать Китаю бутилированную питьевую воду из озера Байкал. По словам руководителя республики, ее цена должна быть выше стоимости бензина. Наговицын отметил, что Китай является «неограниченным рынком сбыта продукции», поэтому дорогостоящая байкальская вода найдет в Поднебесной своего покупателя. По словам главы республики, что реализация этого проекта принесет бюджету огромную выручку, однако конкретных цифр глава региона не назвал.

Вслед за Бурятией о планах заняться распродажей байкальской воды заявила Иркутская область. Этот вопрос стал одной из тем переговоров губернатора региона Сергея Левченко с представителями китайской компании компания LeEco, планирующей наладить поставку воды из озера Байкал в КНР.

Вместе с тем, отмечают эксперты, рынок КНР благоприятен для продаж питьевой воды. Растущая численность населения, нехватка ресурсов, плохая экологическая обстановка как нельзя лучше влияют на потребление китайцами воды из бутылок. По оценкам аналитиков, объем рынка составляет около 45 млрд литров в год, или 2-4 млрд долларов.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 07.03.17

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