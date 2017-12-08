На Байкале обнаружили повышенный уровень радиации, ведется проверка

На побережье Байкала зарегистрирован повышенный уровень радиации.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области получило от жителей поселка Листвянка жалобу на превышение радиационного фона, передает агентство «БайкалПост» со ссылкой на ведомство. «Жалоба такая есть, выявили превышение радиационного фона», – сообщили чиновники. В ведомстве заявили, что специалисты в настоящее время проводят проверку, отметив, что «подробностей пока нет», поскольку жалоба еще в работе.

Отмечается, что ранее в иркутский Роспотребнадзор не поступало жалоб о превышение уровня радиации на Байкале.

В конце ноября сообщалось о появлении радиоактивного рутения-106 в атмосферном воздухе под Красноярском. Вещество обнаружили датчики радиоактивного контроля еще в начале октября, но известно об этом стало спустя почти два месяца. Тогда в местном Роспотребнадзоре заявили, что максимальные уровни активности рутения-106 в атмосферном воздухе на территории региона в 200 и более раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья населения. Специалисты выясняют, откуда взялся рутений на территории края.

Как информировал РИА «Новый День», первые сообщения о рутении появились в начале октября, когда европейские службы экологического мониторинга обнаружили следы радиоактивного изотопа в воздухе. Ученые предположили, что источник выбросов может находиться в Челябинской области.

Спустя месяц Гринпис России, ссылаясь на данные отчетов Росгидромета, опубликовал информацию о радиационной обстановке в России, согласно которой с 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в аэрозолях фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Наибольшая концентрация техногенного радионуклида была зарегистрирована в 100-километровой зоне ПО «Маяк». По данным специалистов, в районе Аргаяша радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В Новогорном превышение зафиксировано в 440 раз.

В «Росатоме» заявили, что все объекты атомной отрасли страны, включая энергоблоки АЭС, а также предприятия ядерного оружейного комплекса в момент выброса рутения-106 работали в штатном режиме. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли подтвердила и проверка Ростехнадзора. Специалисты не выявили превышений радиационного фона: на территории ФГУП ПО «Маяк» и его в санитарно-защитной зоне удельная активность рутения-106, как и других радионуклидов, не превышала допустимых и контрольных значений, установленных для предприятия.

Для установления источника происхождения рутения была создана межведомственная комиссия, в которую вошли ученые-ядерщики. Приоритетной версией выброса изотопа рассматривается версия о сгоревшем в атмосфере спутнике, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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