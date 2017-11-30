Красноярский Роспотребнадзор отреагировал на появление в воздухе рутения-106

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о появлении в атмосферном воздухе на территории региона радиоактивного рутения-106. Ранее о зарегистрированных уровнях объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе на территории ряда регионов РФ в сентябре – октябре 2017 года сообщал Росгидромет.

В результате сотрудники красноярского управления Роспотребнадзора провели анализы и установили, что максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе на территории региона в 200 и более раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья населения. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе управления по краю.

Как писал «Новый День», о появлении рутения-106 в двух населенных пунктах Красноярского края сообщала местная телекомпания «ТВК» со ссылкой на данные мониторинга радиационной обстановки на территории края в сентябре-октябре, оказавшиеся в ее распоряжении

Согласно этой информации, рутений-106 был обнаружен в пробах аэрозолей, взятых в поселке Большая Мурта с 4 по 7 октября, а также в селе Сухобузимское с 6 по 7 октября. При этом с 4 по 5 октября концентрация радиоактивного вещества в первом указанном населенном пункте составила 0,00004-0,00011 Бк/м3, а с 6 по 7 октября – 0,00015-0,00007 Бк/м3. Самая высокая концентрация была зарегистрирована в селе Сухобузимское с 6 по 7 октября – 0,00023-0,00017 Бк/м3.

При этом источник телеканала отметил, что рутений-106 не характерен для Красноярского региона. На территории региона обычно обнаруживают бериллий, цезий – это природный элементы. «Поскольку рутений-106 вдруг появился, мы измерили его концентрацию», – сообщил собеседник красноярских журналистов.

Как сообщал РИА «Новый День», первые сообщения о рутении появились в начале октября, когда европейские службы экологического мониторинга обнаружили следы радиоактивного изотопа в воздухе. Ученые высказали версию, что источник выбросов может находиться в Челябинской области.

Спустя месяц Гринпис России, ссылаясь на данные отчетов Росгидромета, опубликовал информацию о радиационной обстановке в России, согласно которой с 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в аэрозолях фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Наибольшая концентрация техногенного радионуклида была зарегистрирована в 100-километровой зоне ПО «Маяк». Загрязнение охарактеризовали как экстремально высокое. По данным специалистов, в районе Аргаяша радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В Новогорном превышение зафиксировано в 440 раз.

В «Росатоме» заявили, что все объекты атомной отрасли страны, включая энергоблоки АЭС, а также предприятия ядерного оружейного комплекса в момент выброса рутения-106 работали в штатном режиме. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли подтвердила и проверка Ростехнадзора. Специалисты не выявили превышений радиационного фона: на территории ФГУП ПО «Маяк» и его в санитарно-защитной зоне удельная активность рутения-106, как и других радионуклидов, не превышала допустимых и контрольных значений, установленных для предприятия.

Для установления источника происхождения рутения будет создана комиссия, в которую войдут ученые-ядерщики.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 30.11.17

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