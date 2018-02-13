СМИ: В Вене неизвестные выкрали трехлетнюю россиянку

В Вене под Новый год похитили трехлетнюю девочку из России. По словам источника в российских правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено только 8 февраля.

Инцидент произошел 28 декабря 2017 года в венском отеле «Бьянка». «По предварительным данным, неизвестные, вступив в сговор, похитили девочку, гражданку России 2014 года рождения», – цитирует источник РИА «Новости».

Собеседник агентства не сообщил о целях похитителей, неизвестны и другие детали этого дела. Известно лишь, что ребенок зарегистрирован в Москве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.18

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