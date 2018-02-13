В похищении девочки из России в Вене подозревают ее отца

Следователи предполагают, что трехлетнюю россиянку из номера отеля в Вене выкрал отец-иностранец. Информацию о похищении российского ребенка проверяет детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, после заявления матери девочки и доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору). «По данным следствия, не позднее 28 декабря 2017 года неизвестные лица вступили в преступный сговор и похитили малолетнюю гражданку Российской Федерации из номера отеля, расположенного в городе Вене», – говорится в сообщении ведомства.

Тем временем, источник РИА «Новости» в правоохранительных органах предположил, что к похищению может быть причастен отец ребенка. «Предположительно, ребенка увез отец-иностранец, с которым мать девочки жила в Москве, но в марте у них должен был состояться развод», – рассказал собеседник агентства.

Информации о похищении несовершеннолетней заинтересовала уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову. «В настоящее время информация проверяется, ведутся переговоры с уполномоченными структурами, направлены необходимые запросы. К работе подключены специалисты аппарата уполномоченного», – сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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