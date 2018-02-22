Украденную в Вене трехлетнюю россиянку отец вывез в Ливан

Российский ребенок, которого выкрали из венского отеля, нашелся в Ливане. Отец девочки заявил, что вывез малышку на лечение, уведомив ее мать. Тем временем, СКР расследует уголовное дело о похищении россиянки.

Об исчезновении девочки стало известно только в начале февраля. Сообщалось, что ребенка 28 декабря 2017 года выкрали неизвестные из венского отеля «Бьянка». После заявления матери и доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Предполагалось, что к похищению причастен отец девочки. Сегодня эта информация подтвердилась. Мажди Эль-Али Салу заявил РИА «Новости», что малышка находится в Ливане. Мужчина утверждает, что бывшая жена о его планах знала. «Она общалась со мной. Двадцать восьмого декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. Двадцать девятого декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане», – сообщил Салу.

Отец руководствовался медицинскими показаниями. В настоящее время девочка находится под наблюдением ливанских медиков.

Февраль 22, Служба информации РИА «Новый День»

Февраль 22. Другие новости 22.02.18

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