Обледенения недостаточно: эксперты сомневаются в выводах МАК о крушении Ан-148

Обледенение датчиков скорости, которое ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвали вероятной причиной падения Ан-148 в Подмосковье 11 февраля, ранее наблюдалось и у других самолетов. Росавиация уведомила авиакомпании и операторов аэропортов о подобных проблемах у SSJ 100 компании «Аэрофлот». В ведомстве винят «низкое качество подготовки поля», которое плохо очистили от снега. Однако авиационные эксперты уверены, что одного обледенения недостаточно, причиной аварии кроме технических проблем стал и человеческий фактор.

В письме с предупреждением Росавиация просит обратить внимание на недостатки наземного обеспечения полетов, пишет «Коммерсант». Ведомство уточняет, что во время снегопадов в Москве 4-5 февраля у самолетов SSJ 100 зафиксировано семь случаев со сбоями в работе датчика скорости. За последние семь лет произошло 14 таких инцидентов.

Проблемы возникали при разгоне воздушного судна или в самом начале полета. Командир корабля и второй пилот фиксировали расхождения в показаниях приборов. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались в аэропорт вылета. При осмотре самолета обнаружили отложения льда перед приемником воздушного давления на фюзеляже.

Росавиация указывает на «низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов», а также неэффективную оценку рисков выполнения полетов в условиях опасных погодных аномалий. Взлетная полоса и рулежные дорожки плохо очищают от льда и уплотненного снега, что может привести к подаче необъективной информации о виде, площади и толщине слоя загрязнений, подчеркивают авиационные чиновники.

При расследовании одного из инцидентов специалисты сделали вывод, что экипаж не включил обогрев приемников полного давления. Такой же вывод сделал МАК в отчете по расследованию крушения самолета Ан-148, опубликованном 13 февраля. В ходе последнего полета Ан-148 обогрев всех приемников полного давления был выключен, тогда как «во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте», говорится в отчете МАК.

В Следственном комитете России получили данные предварительного анализа специалистов МАК о расшифровке информации бортового параметрического самописца самолета АН-148. «Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Тем временем, эксперты в области авиации сомневаются в том, что только обледенение ППД могло стать причиной катастрофы Ан-148, пишет BFM.ru. «Ну, обледенели датчики. Ну, они забыли их включить, мало ли по какой причине. Я не знаю, – комментирует отчет МАК летчик гражданской авиации Алексей Базеев. – Подумаешь, отказал датчик скорости. Есть масса способов не потерять ни пространственное положение, ни скорость. Этому летчиков учат, в том числе и на тренажере. И отказ даже всех указателей скоростей не является критическим. Решения какие? Не потерять скорость. Прекращается набор высоты, самолет выводится в горизонт. Включай обогрев ПВД и жди, когда он оттает».

Вероятно, пилоты действительно пытались действовать, как их учили, отмечает экс-конструктор КБ Сухого Вадим Лукашевич. «Сваливания не было, в этот момент реальная скорость была где-то 560-540 километров в час. Но летчик думал, что все, он сейчас свалится. Он, соответственно, отдал штурвал от себя, и уже перед касанием с землей у него, очевидно, встречным напором воздуха все-таки один из индикаторов продуло, он показал скорость 800 километров в час, и они врезались. Если так оно и есть, то это просто тот самый человеческий фактор, – заключил эксперт. – Если бы это реально было падение скорости, то пилоты действовали совершенно правильно. Проблема в том, что у них скорость была, а они думали, что нет. Когда вы на машине за рулем уклоняетесь от столкновения в лоб, много вы говорите? Вы просто вцепились в руль и на рефлексах работаете. Здесь, наверно, было то же самое. Это даже не ошибка пилотирования, это ошибка подготовки летчиков к взлету».

Как информировал РИА «Новый День», самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в воскресенье в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после взлета. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был такой сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. По предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падении на землю, в воздухе лайнер не был поврежден. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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