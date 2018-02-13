МАК назвал обледенение датчиков вероятной причиной крушения Ан-148

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию крушения самолета Ан-148 в Подмосковье озвучила предварительную причину авиакатастрофы после расшифровки данных параметрического самописца.

Специалисты пришли к выводу, что приборы разбившегося лайнера фиксировали неверные данные о скорости полета, что могло быть вызвано обледенением датчиков скорости – приемников полного давления.

По информации МАК, «особая ситуация» начала развиваться примерно через 2,5 минуты после отрыва на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час, когда «появились расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный)».

Основываясь на предварительном анализе информации с самописца и расследовании аналогичных случаев в прошлом, эксперты МАК предположили, что фактором, который привел к крушению самолета, могли стать «неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления)», говорится в сообщении.

В МАК отметили, что в ходе последнего полета обогрев всех приемников полного давления был выключен, тогда как «во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте».

Ранее СМИ сообщали, что перед вылетом командир самолета Валерий Губанов отказался от противообледенительной обработки лайнера.

Как информировал РИА «Новый День», самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в воскресенье в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после взлета. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был такой сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. По предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падении на землю, в воздухе лайнер не был поврежден. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Сегодня в ходе поисковых работ на месте катастрофы найдены двигатели самолета. Их подняли с помощью инженерной техники из образовавшейся при падении лайнера воронки. Ранее сообщалось, что поисковая операция вступила в завершающую стадию. Сейчас акцент делается на вывозе обломков воздушного судна. На месте крушения, по данным на утро 13 февраля, обнаружено свыше 1400 фрагментов тел погибших и около 500 обломков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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