Почти 9 тысяч клиентов «Саратовских авиалиний» остались без перевозчика Пассажирам придется сдать билеты, или лететь другими авиакомпаниями

31 мая вступило в силу решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии». В настоящее время 8700 человек имеют на руках билеты на рейсы авиакомпании. Минтранс РФ посоветовал им оформить возврат, сделать это можно без штрафов. Также стало известно, кто заменит ушедшего с рынка перевозчика.

После катастрофы самолета Ан-148 Росавиация провела проверку «Саратовских авиалиний» на предмет возможности выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров. Выяснилось, что компания продолжает пренебрегать нормами и требованиями безопасности, а нарушения в авиакомпании носят системный характер, сообщается на сайте ведомства.

В частности, планирование работы членов экипажа воздушных судов осуществляется без учета нормирования рабочего времени и контроля утомляемости летного состава. Пилоты превышают максимальную продолжительность полетной смены, не соблюдают режим рабочего времени и времени отдыха. При этом со стороны авиакомпании должный контроль отсутствует. Более того, пилоты допускаются к полетам без прохождения повторного медосмотра.

«По заключению комиссии территориального управления Росавиации, АО «Саратовские авиалинии» не может безопасно выполнять коммерческие авиаперевозки. В соответствии с федеральными авиационными правилами сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» подлежит аннулированию. Приказ об аннулировании вступает в силу 31 мая 2018 года», – заключили в Росавиации.

Глава Минтранса Евгений Дитрих провел заседание оперативного штаба, на котором было решено, что заменят ушедшего с рынка перевозчика Аэрофлот, S7 и Азимут. Кроме того, Росавиация ведет работу с другими авиакомпаниями-«дублерами» на маршрутах «Саратовских авиалиний», сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). Это авиакомпании «ЮТэйр», «ЮВТ АЭРО», «РусЛайн», «НордСтар», «Северный Ветер», «Якутия», «Ямал», «РедВингс» и «Нордавиа». «Перевозка пассажиров будет осуществляться до 13 июня этого года включительно. В этот период в расчете на один рейс приходится наибольшее количество пассажиров с билетами», – отметили в АТОР.

В Минтрансе посоветовали вернуть приобретенные билеты. Если билет оформлен на бланке Транспортной клиринговой палаты (ТКП), то аккредитованное агентство должно оформить возврат стоимости вне зависимости от места приобретения билета.

На сайте «Саратовских авиалиний» также появились разъяснения по возврату. Клиентам необходимо написать заявление на возмещение денежных средств, в котором указать ФИО пассажира, контакты, номера рейса, маршрут, дату вылета, номер авиабилета и банковские реквизиты. В авиакомпании уточнили, что «в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта все заявки на возврат стоимости отмененной перевозки будут отработаны без взимания сборов и штрафов».

Тем временем, аэропорт Саратов (Центральный), о возможном закрытии которого сообщалось ранее, продолжит работу. С 1 июня 2018 года воздушная гавань переходит на регламентный режим работы: с 8.00 до 13.00 часов и с 15.00 до 22.00 часов. Будут обслужены все рейсы, заявленные в установленном порядке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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