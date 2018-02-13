На самописце Ан-148 нашли запись его последнего полета, ведется расшифровка

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к расшифровке параметрического самописца с потерпевшего крушение под Москвой самолета Ан-148, говорится в сообщении ведомства.

Ночью 13 февраля специалисты вскрыли оба найденных на месте трагедии черных ящика и скопировали всей информацию параметрического самописца.

«После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора», – говорится в сообщении. Как выяснилось, на регистраторе уцелела запись 16 полетов лайнера, в том числе последнего, который завершился катастрофой. Эксперты уже приступили к расшифровке записи.

В настоящее время специалисты готовят речевой самописец к копированию содержащейся в модулях памяти информации.

Также в сообщении ведомства отмечается, что представители МАК провели переговоры с Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Украины и представителям разработчика самолета – госпредприятия «Антонов». Сейчас комиссия по расследованию крушения Ан-148 ожидает решения украинской стороны о дате прибытия и составе группы специалистов.

Как сообщал «Новый День», самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в воскресенье в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после взлета. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был такой сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. По предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падении на землю, в воздухе лайнер не был поврежден. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Сегодня в ходе поисковых работ на месте катастрофы найдены двигатели самолета. Их подняли с помощью инженерной техники из образовавшейся при падении лайнера воронки. Ранее сообщалось, что поисковая операция вступила в завершающую стадию. Сейчас акцент делается на вывозе обломков воздушного судна. На месте крушения, по данным на утро 13 февраля, обнаружено свыше 1400 фрагментов тел погибших и около 500 обломков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

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