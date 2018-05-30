Отлетались: «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы

Авиаперевозчик «Саратовские авиалинии» объявил об отмене всех рейсов. В апреле Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 30 мая. В Министерстве транспорта РФ сообщили, что регулятор передаст маршрутную сеть «Саратовских авиалиний» другим перевозчикам.

«На текущий момент, 18.00. часов 29 мая 2018 года, никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим, авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года», – сообщается на сайте авиакомпании.

Накануне Минтранс поручил Росавиации возобновить работу оперативного штаба. Регулятор определит ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах. Кроме того, Росавиация проконтролирует финансовые вопросы в части возвратов средств за билеты клиентам авиакомпании, а также выплат персоналу, пишет «Коммерсант». В «Саратовских авиалиниях» числится 1,2 тысячи сотрудников.

Как сообщал РИА «Новый День», самолет Ан148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после взлета. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был такой сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. Согласно предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падении на землю, в воздухе лайнер не был поврежден. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

После этого Росавиация несколько раз ограничивала действие сертификата эксплуатанта авиакомпании. Перевозчик делал все, чтобы продолжить работу. Так губернатор Саратовской области Валерий Радаев обращался за поддержкой к новому главе Минтранса Евгению Дитриху и к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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