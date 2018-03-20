В России приостановлены полеты Ан-148 после авиакатастрофы в Подмосковье «Саратовским авиалиниям» запретили летать до 27 апреля

Ространснадзор выдал предписание всем российским авиакомпаниям приостановить использование самолетов Ан-148. Кроме того, «Саратовским авиалиниям», чей Ан-148 в феврале разбился в Подмосковье, велено приостановить все полеты. Об этом сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин. Чиновник уточнил, что решение было принято после внеплановой проверки авиакомпании «Саратовские авиалинии». Срок действия сертификата эксплуатанта авиаперевозчика ограничен до 27 апреля.

Глава Ространснадзора сообщил после итоговой коллегии ведомства, что по итогам проверки «Саратовских авиалиний», есть «замечания к персоналу, есть замечания к производителю».

«После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать», – цитирует Басаргина RNS.

Как сообщал РИА «Новый День», самолет Ан148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после взлета. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был такой сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. Согласно предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падении на землю, в воздухе лайнер не был поврежден. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Эксперты МАК после расшифровки параметрического самописца пришли к предварительному выводу, что система обогрева всех трех приемников давления на фюзеляже была выключена, что вызвало их обледенение. Из-за этого на приборы пилотов выводились неверные данные скорости. Данное обстоятельство в сочетании с возможно ошибочными действиями пилотов могло привести к крушению самолета. Добавим, что ранее СМИ сообщали о споре между пилотами непосредственно перед крушением лайнера

После катастрофы в Подмосковье в парке «Саратовских авиалиний» осталось 5 самолетов Ан-148. Кроме того, в ее парке насчитывается 6 самолетов Як-42 и два Embraer-190.

Ан-148 также эксплуатируют в авиакомпании «Ангара» (Иркутск), специальном летном отряде «Россия», осуществляющем перевозку первых лиц страны, МЧС и Минобороны России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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