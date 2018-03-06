«Зачем вниз?! Куда?! Высота!»: В СМИ появилась расшифровка переговоров пилотов Ан-148 перед крушением

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку речевого самописца самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье, сообщает телеканал «78». В распоряжении его журналистов оказалась расшифровка последних переговоров членов экипажа лайнера. Судя по записи, в последние мгновения перед столкновением с землей командир самолета и второй пилот ругались между собой, о чем ранее сообщали СМИ. Роковую ошибку, полагают авиаэксперты, совершил второй пилот.

КВС (капитан воздушного судна): Вверх! Вот.

ВП (второй пилот): Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни…

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.

ВП: Ладно-ладно. Потом разговаривать будем. Я имею ввиду все остальное. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

Автоинформатор самолета: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош… (говорить), 200 скорость...!

КВС: Высота! Высота! Высота!

Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Все, ...

Отметим, что подлинность записи подтвердили РБК источники в Росавиации и Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Согласно данным телеканала, второй пилот при подготовке борта к вылету забыл включить систему обогрева приемников полного давления, в результате чего они обледенели и начали показывать разную информацию о скорости самолета.

Как сообщал РИА «Новый День», самолет Ан148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после взлета. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был такой сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. Согласно предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падении на землю, в воздухе лайнер не был поврежден. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Эксперты МАК после расшифровки параметрического самописца пришли к предварительному выводу, что система обогрева всех трех приемников давления на фюзеляже была выключена, что вызвало их обледенение. Из-за этого на приборы пилотов выводились неверные данные скорости, что могло привести к крушению самолета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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