СМИ: пилоты Ан-148 не поняли причину сбоя датчиков скорости и ругались перед крушением

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) получили запись переговоров пилотов разбившегося самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», расшифровав данные речевого самописца, и передали в Следственный комитет. Ни МАК, ни СКР не раскрывают содержание разговоров членов экипажа. В МАК лишь заявили, что данные речевого черного ящика лайнера подтвердили информацию, записанную параметрическим самописцем. Между тем, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, пилоты, столкнувшись с разными показателями скорости на дисплеях, не разобрались в причине сбоя и в итоге не смогли с ним справиться. Более того, по сведениям издания, пилоты ругались перед столкновением самолета с землей.

Как пишет газета, запись зафиксировала, что еще перед вылетом из Домодедово пилоты прочли контрольную карту, проверяя работу различных приборов и механизмов. При этом по неизвестной причине они не включили обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости, хотя это действие прописано в карте.

Затем, после взлета, пилоты обращают внимание на критически низкие и отличающиеся показатели скорости на приборах – на высоте 2000 метров у одного из них индикатор показывал 200 км/ч, у другого остался на нуле. При этом в реальности самолет летел со скоростью около 600 км в час. Пилоты начинают ругаться и кричать, не понимая, в чем причина неполадки, и снижаются, наклоняя самолет к земле в попытке увеличить скорость. В результате лайнер врезался в землю.

По мнению источника «Ъ», пилоты не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости на приборах, и поэтому упустили шанс взять критическую ситуацию под контроль.

Как сообщал РИА «Новый День», самолет Ан148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после взлета. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был такой сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. Согласно предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падении на землю, в воздухе лайнер не был поврежден. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Эксперты МАК после расшифровки параметрического самописца пришли к выводу, что система обогрева всех трех приемников давления на фюзеляже была выключена, что привело к их обледенению. Из-за этого на приборы пилотов выводились неверные данные скорости.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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