«Саратовские авиалинии» могут воскреснуть

Глава Росавиации Александр Нерадько допустил, что на рынок могут вернуться «Саратовские авиалинии». Ранее сертификат эксплуатанта компании был аннулирован из-за многочисленных нарушений требований к безопасности полетов.

«Саратовские авиалинии» уже подали заявку на получение нового сертификата эксплуатанта, передает РИА «Новости». В документе указаны прежние самолеты и прежние руководители. Хотя, по словам Нерадько, разговор шел о том, что перевозчик заменит воздушные суда на более комфортабельные и безопасные.

«Выходить с тем же «багажом», когда мы видели, какие осуществляются недостатки в области обеспечения безопасности полетов, на мой взгляд, несерьезно. Но, тем не менее, собственник авиакомпании заявлял о том, что он изменит подходы в руководстве авиакомпании. Если это произойдет, то заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение», – сказал глава Росавиации.

Как сообщал РИА «Новый День», самолет Ан148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после взлета. Согласно предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падении на землю, в воздухе лайнер не был поврежден. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

После этого Росавиация несколько раз ограничивала действие сертификата эксплуатанта авиакомпании. 31 мая «Саратовским авиалиниям» запретили дальнейшую деятельность, так как в ходе проверок выяснилось, что компания продолжает пренебрегать нормами и требованиями безопасности, а нарушения в авиакомпании носят системный характер.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

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