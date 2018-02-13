Авиакатастрофа в Подмосковье: найдено более 1400 фрагментов тел, обломки Ан-148 сегодня поднимут из воронки

На месте падения самолета Ан-148 в Подмосковье, по данным на утро вторника, обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших и около 500 обломков, сообщает региональное управление МЧС РФ. Поисковая операция на месте авиакатастрофы продолжается, работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. К настоящему времени обследовано 30 га территории.

Как сообщил глава ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, поисковая операция подходит к завершению. По его словам, сейчас спасатели делают акцент на работы с Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и Следственным комитетом, связанные с вывозом обломков самолета. Сегодня предполагается собрать все фрагменты воздушного судна и отправить для проведения экспертизы в Жуковский центр. К работе приступит автокран и другая тяжелая техника, с помощью которой спасатели поднимут обломки самолета, которые находятся в образовавшейся от его падения воронке.

В поисковых работах задействован 1136 человек и 204 единицы техники, в том числе от МЧС 534 человек и108 единицы техники. К поиску фрагментов тел и обломков лайнера привлечены отряд «Центроспас», ЦСООР «Лидер», силы Раменского, Домодедовского, Орехово-Зуевского пожарно-спасательных гарнизонов и областной ГИМС, Ногинского спасательного центра и «Мособлпожспаса».

Как сообщал «Новый День», 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел в Орск из аэропорта «Домодедово» в 14:24, но уже в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был такой сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. По предварительным выводам СКР, самолет взорвался при падении на землю, в воздухе лайнер не был поврежден. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Оба черных ящика самолеты найдены и отправлены в МАК. Специалисты уже приступили к их расшифровке. По результатам анализа данных с самописцев следователи определятся с основной версией авиакатастрофы. Пока наиболее вероятными причинами падения Ан-148 специалисты называют обледенение, отказ техники или ошибку экипажа.

Накануне из Орска в Москву направлены пробы ДНК у родственников жертв крушения Ан-148 для проведения генетической экспертизы тел погибших. С семьями погибших продолжают работать психологи. За сутки консультационную помощь получили 60 человек, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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