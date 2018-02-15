Экс-депутат Госдумы «кинул» нападающего сборной по футболу на 191 млн рублей

Нападающий сборной России и клуба «Краснодар» Фёдор Смолов лишился 200 млн рублей, при покупке квартиры у экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч.4 ст.159 УКРФ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным следствия, Самиев наладил контакт со Смоловым через бизнесмена Руслана Фахриева весной 2017 года и предложил приобрести элитное жильё в комплексе Knightsbridge за 191 млн рублей. Спортсмена заверили, что рыночная стоимость аналогичных квартир в Хамовниках выше на 10-20 млн рублей. Скидку объяснили тем, что один из инвесторов комплекса «Оптима проперти менеджмент»находится под контролем у некоего чиновника. 16 марта Смолов заключил договор купли-продажи с Самиевым.

Отец Смолова отвёз в офис Самиеву 164 млн рублей, а остальную сумму собирался отдать после оформления квартиры. Когда жильё начали регистрировать, выяснилось, что оно находится в залоге у банка АКБ «Связь-банк». Когда Смолов обратился в «Оптима проперти менеджмент», его убедили заключить дополнительное соглашение к основному договору. Самиев в свою очередь пообещал закрыть долги перед банком в течении двух месяцев. В июне футболист внёс оставшиеся 27,6 млн рублей, но экс-депутат так и не выполнил обещаний.

В отношении Ильдара Самиева возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Как пишет издание, в октябре 2017 года в отношении него уже возбудили дело о мошенничестве с загородной недвижимостью на 850 тысяч долларов. Экс-депутат являлся одним из главных спонсоров партии «Справедливая Россия», но при этом считался «одним из главных должников в Москве».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.02.18

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