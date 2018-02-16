Мошенники обогатились на 7 млн рублей при ремонте здания ГУСБ МВД

В Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту хищения более 7 млн рублей, выделенных из бюджета на строительные и ремонтные работы на одном из объектов МВД, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По материалам ГУСБ МВД России СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для финансирования строительных и ремонтных работ на одном из объектов МВД России», – сообщила она.

Установлено, что руководители нескольких коммерческих организаций, представив сфальсифицированные документы о выполнении работ, получили в качестве оплаты более 7 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество» (ст.159 ч.4 УК РФ). «В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению», – добавила Ирина Волк.

По данным «Интерфакса», деньги были выделены на ремонт здания Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД. По словам источника, в мошенническую схему также были вовлечены сотрудники ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ»

Москва, Иван Гридин

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