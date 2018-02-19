ИГ* взяло ответственность за нападение на церковь в Дагестане

Накануне в дагестанском Кизляре вооруженный мужчина открыл стрельбу по прихожанам, возвращавшимся из православной церкви. Преступник был уничтожен правоохранителями. По данным агентства Amaq, запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за это нападение.

Злоумышленник открыл стрельбу по людям, когда они выходили из церкви Георгия Победоносца. В результате пять человек погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести. «При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен», – сообщает пресс-служба республиканского управления СКР. Жертвами нападения стали пять женщин. В числе пострадавших – две местные жительницы.

По факту происшествия возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 105 УК «Убийство двух и более лиц» и ст. 317 УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Следователи установили личность нападавшего, им оказался местный житель 1995 года рождения. По данным «Интерфакс», в доме у стрелка было найдено его видеообращение на фоне флага ИГ*.

Сегодня агентство Amaq, которое следит за выходом сообщений от террористов, заявило, что ответственность за нападение в Дагестане взяла группировка ИГ*. Впрочем, доказательств агентство не предоставило.

*«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Кизляр, Служба информации РИА «Новый День»

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