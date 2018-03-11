В Саратовской области ФСБ ликвидировала вооруженных террористов

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракта в Саратовской области. Соответствующее сообщение появилось сегодня, 11 марта. «Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

«11 марта 2018 года при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами», – заявили в ФСБ уголовное дело по статье «приготовление к теракту».

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 11.03.18

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