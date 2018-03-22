Экс-депутата Госдумы задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

Сотрудники полиции задержали в Москве экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц», рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд рублей рублей, принадлежащих коммерческому банку», – сообщила Волк.

Правоохранители считают, что Варшавский вступил в сговор с соучастниками. Они разработали план хищения денег из банка «Петрокоммерц», который в 2015 году по решению ЦБ РФ лишился лицензии.

«Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», – приводит РИА «Новости» слова Ирины Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» (ст.159 УК РФ). Решается вопрос о мере пресечения для задержанного экс-депутата.

Москва, Иван Гридин

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