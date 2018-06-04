В Красноярске накрыли террористическую ячейку, задержаны 11 человек

В Красноярске сотрудники ФСБ перекрыли канал переправки радикальных исламистов в Сирию и Афганистан.

В результате спецоперации задержаны 11 членов террористической ячейки, осуществлявших пропаганду экстремистской деятельности на территории края и занимавшихся вербовкой радикально настроенных граждан в боевики и их переправкой в группировки террористов в Сирии и Афганистане, сообщает региональное управление ФСБ РФ. По данным спецслужбы, двое вербовщиков прибыли в Красноярск из Киргизии.

Чекисты выяснили, что главарь ячейки по телефону связывался с членами террористических организаций за рубежом, вербовал соотечественников, работающих в Красноярском крае, и помогал переправлять их на подконтрольные международным террористам территории.

Отмечается, что преступники занимались пропагандой терроризма в местах общепита и проживания, используя видеоролики с участием одного из исламских религиозных проповедников. При обысках у радикалов найдена и изъята запрещенная религиозная литература.

Против организаторов террористической ячейки возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к участию в террористической деятельности» и «содействие террористической деятельности».

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 04.06.18

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