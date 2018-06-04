В Кабуле террорист-смертник подорвался в толпе ученых-теологов

У Политехнического университета Кабула прогремел взрыв. По предварительным данным, бомбу привел в действие террорист-смертник. В результате атаки 14 человек погибли, 17 получили различные травмы.

Взрыв произошел в тот момент, когда ученые-богословы выходили после собрания из здания университета, сообщает Tolo News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Отмечается, что собрание исламских богословов было посвящено вооруженному конфликту в Афганистане. По итогам встречи была вынесена фетва – вероучительная директива, осуждающая войну и атаки смертников. Теологи заявили, что участники конфликта «нарушают шариат, проливая кровь мусульман».

Позже стало известно о втором теракте в Кабуле. По данным телеканала 1TV, взорвался автомобиль. Пострадали три человека.

Кабул, Служба информации РИА «Новый День»

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