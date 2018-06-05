2 миллиона за кресло министра: полицейский попался при попытке купить пост главы МВД Дагестана

В Москве задержан начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности дагестанского МВД Дагестана полковник Магомед Хизриев по подозрению в попытке купить для себя кресло должность министра внутренних дел Дагестана за 2 миллиона долларов.

Правоохранителя взяли днем 5 июня в одном из кабинетов Главного управления собственной безопасности МВД РФ и перевезли в Следственный комитет. В операции по задержанию Хизриева участвовали оперативники ФСБ и ГУСБ МВД.

В МВД России подтвердили задержание дагестанского полицейского, однако не уточнили, в совершении какого преступления он подозревается. В ведомстве лишь отметили, что в отношении задержанного проводится служебная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о его дальнейшей службе в органах внутренних дел.

Задержание Магомеда Хизриева

По данным СМИ, высокопоставленный сотрудник МВД Дагестана подозревается в попытке через длинную цепочку посредников дать взятку в размере 2 млн долларов за согласование своего назначения на пост главы МВД республики. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Хизриева по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), сообщает «Коммерсантъ». По данным источника издания, деньги должны были попасть кому-то из руководителей Главного управления собственной безопасности МВД. Через эту структуру проходит согласование важных кадровых вопросов, сообщил собеседник газеты.

Отметим, что накануне президент РФ Владимир Путин продлил контракт действующему главе МВД по Дагестану 61-летнему Абдурашиду Магомедову еще на один год.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев допустил новые задержания в республике в рамках антикоррупционных мероприятий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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