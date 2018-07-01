В Москве захватили заложника в супермаркете

В Москве захватили заложника в магазине «Дикси».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня на Большой Академической улице. Пьяный мужчина с ножом взял схваитл одну из сотрудниц супермаркета, втащили в подсобное помещение и заперся там вместе с ней. Из-за двери он кричал, что убьет сначала заложницу, а потом всех в магазине.

По одной из версий произошел теракт: террористы часто изображают из себя невменяемых, чтобы силовики стали сговорчивее, а потом выдвигают условия. Спецслужбам понадобилось 3 часа, чтобы выяснить, что они имеют дело с действительно невменяемым. После этого была дана команда на штурм: в подсобке вышибли дверь, террорста, который оказался сильно пьян, улдили лицом в пол.

Захваченной им женщине понадобилась медицинская помощь – мужчина ее избил. Оказалось, что они знакомы и даже состояли в интимных отношениях. Мужчина таким оригинальным образом решил «поговорить» со своей возлюбленной.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ «Захват заложника».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.06.18

Суд оставил на свободе экс-полицейского, врезавшегося в толпу людей. / В России ввели плату за дождь. / Отпуск отменяется: «Натали Турс» закрыла чартерные программы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»