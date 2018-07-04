Под Смоленском пенсионер умер в очереди на рентген

77-летний житель Смоленской области скончался в очереди на проведение рентгеновского исследования. Следователи организовали проверку произошедшего.

Инцидент произошел в городе Гагарин. Пожилой мужчина проходил лечение в стационаре Гагаринской ЦРБ. 3 июля его привезли на рентген в городскую поликлинику, где во время ожидания процедуры мужчина почувствовал себя плохо и скончался.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления причины смерти мужчины, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям медицинских работников и принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе местного управления СКР.

Смоленск, Служба информации РИА «Новый День»

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