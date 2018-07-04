В Орле пьяная водитель трамвая устроила аварию и пыталась скрыться

В Орле задержали вагоновожатую, которая протаранила автомобиль и пыталась на трамвае скрыться с места происшествия. Женщина находилась в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

В социальных сетях появилось видео, в котором полицейские уже выводят из трамвая водителя. Женщина едва держится на ногах из-за количества выпитого спиртного.

Очевидцы рассказывают, что вагоновожатая задела легковой автомобиль, но вместо того, чтобы остановиться, пустилась в бега. Остановить несущийся вагон удалось только через несколько кварталов.

По счастливой случайности, никто из пассажиров «пьяного» трамвая не пострадал.

В орловском МУП ТТП подтвердили, что водитель действительно была пьяна. При этом когда она выходила в рейс, то прошла обязательную проверку, пишут «Орловские новости». «В семье не без урода. Выпила водки, совершила ДТП. Это вопиющий случай. И водителя мы увольняем по статье», – рассказал представитель предприятия.

Орел, Служба информации РИА «Новый День»

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