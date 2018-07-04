«Не надо тут идиотничать и кривляться»: депутат матом обрушился на коллегу, выступившего против пенсионной реформы

Скандалом обернулось заседание Волгоградской областной думы, на котором обсуждалась пенсионная реформа, объявленная правительством РФ. В ходе дискуссии глава профильного комитета по культуре, единоросс Александр Осипов несколько раз позволил себе нецензурные выражения в адрес депутата от КПРФ Михаила Таранцова, находящегося на больничном из-за сломанной ноги, но прибывшего на заседание на костылях – законодатель вынужден был простоять всё заседание на ногах

Все началось с того, что коммунист прямо заявил, что не приемлет пенсионную реформу, и попросил коллег-депутатов ответить на вопрос: поддерживают они инициативу федеральных властей или нет? Спикер облдумы, член политсовета регионального отделения ЕР Николай Семисотов назвал вопрос Таранцова провокационным и потребовал от присутствующим проигнорировать просьбу коллеги, сообщают местные СМИ. Намного резче, с использованием мата, высказался председатель комитетa по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики, член фракции «Единой России» Александр Осипов. Законодатель взорвался от «непонятного», по его мнению, вопроса со стороны Таранцова, заявив, что коммунист «идиотничает» и «кривляется», и отправил его «лечиться». Свою речь Осипов сопроводил нецензурной лексикой.

Единоросс потребовал от Таранцова: «Прекратите ерундой заниматься. Вы что тут кривляетесь (***), мы уже слышим вас уже два часа, блин. Что вы тут занимаетесь (******). У вас приступ идиосипразии, идите лечитесь, у вас больничный, (***)». Кто-то из присутствующих попросил Осипова не материться, но тот оставил призыв без внимания, продолжив «яркую» речь: «Можно, если прекратите идиотничать здесь. Вы идиотничаете, господин депутат Таранцов!... Тридцать три здоровых мужика слушают ваш бред!» (цитата по изданию vnews34.ru).

В перепалку также вступил исключенный из «Единой России» депутат Николай Свиридов, попросив спикера думы «прекратить в этом зале мат». Однако Семисотов в ответ заявил, что не слышал мата, и отказался вмешиваться в происходящее.

Все закончилось просто – во время выступления Таранцову отключили микрофон.

Сам коммунист позже заявил, что как депутат «озвучивает мнение народа». «Если посмотреть последние соцопросы, то даже на самых проправительственных сайтах 94-96% процентов россиян высказались против пенсионной реформы. Я считаю, что именно на мнение людей должны опираться депутаты, – цитирует Таранцова издание v1.ru. – Странно, что это вызывает такую аллергию и раздражение у моих коллег».

После получасовой дискуссии большинством голосов депутатов облдума накануне приняла постановление о поддержке законопроекта правительства РФ о проведении пенсионной реформы. «За» проголосовали все 29 депутатов от ЕР, «против» – 5 (депутат от ЛДПР, «справедливоросс», три коммуниста и два независимых депутата, которых лишили членства в ЕР), уточняет volgograd.kp.ru.

Волгоград, служба информации РИА «Новый День»

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