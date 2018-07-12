Краснодарец получил реальный срок за нападение на сотрудников скорой

В Краснодарском крае суд назначил мужчине наказание в виде реального лишения свободы за нападение на сотрудников скорой медицинской помощи и порчу казенного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Там рассказали, что собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 31-летнему Григорию Устяну. Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, в совершении двух эпизодов умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением оружия и умышленном повреждении чужого имущества (п.«б» ч.2 ст.112, п.«в» ч.2 ст.115, и ч.2 ст.167 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 17 февраля 2018 года Устян находился в гостях в домовладении по улице Петрозаводской, где распивал спиртное с другими гостями, собравшимися по случаю празднования дня рождения хозяина дома. В какой-то момент Устян вышел на улицу вместе с 29-летним знакомым, где между ними произошел словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе ссоры фигурант нанес два удара складным ножом в область груди и плеча оппонента, а также множественные удары руками по его лицу и телу. Осознав противоправность своих действий, он попросил хозяина дома вызвать сотрудников «Скорой медицинской помощи». Когда выездная бригада медиков прибыла на место, Устян стал вести себя агрессивно и нанес несколько ударов ногой в поясничную область и живот женщине-фельдшеру. После этого он подошел к автомобилю «Скорой медицинской помощи» и сломал боковое зеркало. Водитель автомобиля попытался пресечь противоправные действия мужчин и распылил в сторону злоумышленника перцовый баллончик, однако в ответ получил удар ножом в плечо.

В результате преступных действий фельдшер получил травму средней тяжести. Приговором суда Устяну назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Краснодар, Иван Гридин

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