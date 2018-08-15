В Тюмени на скорую напал «мужчина», которому медики спасали жизнь

В Тюмени следственный комитет начал проверку по факту нападения на фельдшера бригады «скорой помощи». Инцидент произошёл 13 августа 2018 года. Злоумышленник – 28-летний житель города, которому потребовалась неотложная медпомощь в связи с сильным кровотечением из руки.

В пресс-службе станции «скорой помощи» Тюмени рассказали, что «неотложку» вызвали рано утром. Травмы на запястье, вероятнее всего, мужчина нанёс себе сам, а перед этим два дня употреблял алкоголь. Об этом врачам рассказали очевидцы. «Когда медики зашли в квартиру, пациент лежал на полу. Его состояние бригада оценила как средней тяжести, – рассказали на станции «скорой». – Успели только обработать повреждённую руку перекисью водорода и частично наложить асептическую повязку. И тут пациент начал нецензурно выражаться, а затем и вовсе напал на фельдшера».

В результате пострадал 38-летний старший фельдшер бригады. Второй медработник – молодая девушка – вызвала полицию. Прибывшие силовики надели на хулигана наручники. В сопровождении полицейских пациента доставили в больницу. На станции «скорой» особо отмечают: данная бригада считается лучшей в структуре.

В следственном управлении СКР Тюменской области заявили, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела будет принято позднее. Материалы СК забрал из полиции в связи с общественным резонансом. В СКР также отмечают, что в последнее время на медиков стали нападать чаще.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.08.18

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